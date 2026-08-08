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'Ajax wil Torrents niet huren maar kopen en direct weer wegdoen'

Rik Engelbertink
bron: Mundo Deportivo
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt Jofre Torrents spoedig aan haar selectie toe te kunnen gaan voegen. Volgens Mundo Deportivo moet de speler echter eerst een jaar ervaring op gaan doen elders voordat hij mee gaat draaien in Amsterdam. De club waaraan hij verhuurd zou moeten worden is Celta de Vigo.

Volgens Mundo Deportivo wil Ajax de linksback aantrekken op permanente basis, om hem vervolgens weer van de hand te doen. Ajax zou vijf miljoen euro betalen voor de speler. Celta de Vigo zou al gesprekken hebben gehad met Ajax om de jongeling op tijdelijke basis over te nemen.

De club komt uit in La Liga, waardoor hij op topniveau zou kunnen spelen. In La Liga speelde hij vooralsnog driemaal mee namens FC Barcelona. Ook doet Celta de Vigo mee aan de Conference League. Bij Ajax zou Torrents met Caio Henrique en Owen Wijndal moeten concurreren als linksback.

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