Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Míchel Sánchez hoopt dat de Amsterdammers de selectie voor het sluiten van de markt op minimaal twee posities kunnen versterken. Vooral het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain moet volgens de Spanjaard worden opgevangen.

"Ja. Ik heb de beste spelers nodig om om de prijzen mee te doen", vertelt Míchel aan Voetbal International over de zoektocht naar een vervanger van Godts. "Mika is een fantastische speler, maar hij is weg. We moeten hem vervangen."

De Ajax-trainer beseft dat het lastig kan worden om de gewenste versterking binnen te halen. "De markt is moeilijk. Je speelt al wedstrijden, maar je weet niet wat er met de selectie gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke selectie gaan eindigen."