Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen

Amber
bron: Voetbal International
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Míchel Sánchez hoopt dat de Amsterdammers de selectie voor het sluiten van de markt op minimaal twee posities kunnen versterken. Vooral het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain moet volgens de Spanjaard worden opgevangen.

"Ja. Ik heb de beste spelers nodig om om de prijzen mee te doen", vertelt Míchel aan Voetbal International over de zoektocht naar een vervanger van Godts. "Mika is een fantastische speler, maar hij is weg. We moeten hem vervangen."

De Ajax-trainer beseft dat het lastig kan worden om de gewenste versterking binnen te halen. "De markt is moeilijk. Je speelt al wedstrijden, maar je weet niet wat er met de selectie gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke selectie gaan eindigen."

Abdellah Ouazane kan voorlopig op de linkerflank uit de voeten, maar Míchel wil voorkomen dat alle druk bij het talent terechtkomt. "Maar de focus moet niet op hem komen te liggen. We moeten een selectie samenstellen die kan meedoen om de prijzen."

Naast een vleugelaanvaller staat ook een controlerende middenvelder hoog op het verlanglijstje. Daar is de spoeling momenteel dun. "Op die positie hebben we alleen Youri Regeer en daar moet iemand bij", is Míchel duidelijk.

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ahmetcan Kaplan

Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond

0
Ko Itakura

Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Míchel Sanchez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-fans halen uit naar Ziggo: "Schandalig voor hoofdsponsor"

Ajax gewaarschuwd voor FC Sion: "Ik had het daar veel zwaarder"

Horeca woedend om Europees duel van Ajax: "Bekijk het ff lekker!"

Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen

Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond

Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies

Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"

Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws