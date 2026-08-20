Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt. Trainer Míchel Sánchez hoopt dat de Amsterdammers de selectie voor het sluiten van de markt op minimaal twee posities kunnen versterken. Vooral het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain moet volgens de Spanjaard worden opgevangen.
"Ja. Ik heb de beste spelers nodig om om de prijzen mee te doen", vertelt Míchel aan Voetbal International over de zoektocht naar een vervanger van Godts. "Mika is een fantastische speler, maar hij is weg. We moeten hem vervangen."
De Ajax-trainer beseft dat het lastig kan worden om de gewenste versterking binnen te halen. "De markt is moeilijk. Je speelt al wedstrijden, maar je weet niet wat er met de selectie gebeurt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke selectie gaan eindigen."
Abdellah Ouazane kan voorlopig op de linkerflank uit de voeten, maar Míchel wil voorkomen dat alle druk bij het talent terechtkomt. "Maar de focus moet niet op hem komen te liggen. We moeten een selectie samenstellen die kan meedoen om de prijzen."
Naast een vleugelaanvaller staat ook een controlerende middenvelder hoog op het verlanglijstje. Daar is de spoeling momenteel dun. "Op die positie hebben we alleen Youri Regeer en daar moet iemand bij", is Míchel duidelijk.
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Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
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