Geschreven door Idse Geurts 22 jun 2022 om 11:06

Hoewel de zomerse transferperiode officieel pas net is begonnen, is Ajax al aardig wat belangrijke spelers kwijtgeraakt. Zo zijn Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch naar Bayern München vertrokken, terwijl Sébastien Haller elk moment zijn transfer naar Borussia Dortmund kan afronden. Daarnaast tonen ook meerdere clubs interesse in Jurriën Timber en Lisandro Martinez. Ajax lijkt aankomend seizoen dus met een sterk gewijzigd elftal te beginnen. Toch hopen de Amsterdammers een aantal uitgaande transfers intern te kunnen opvangen.

Zo heeft Ajax hoge verwachtingen van Devyne Rensch. Rensch kende een sterk debuutseizoen, maar stelde vorig seizoen wat teleur. De Amsterdammers hopen dus dat Rensch zich tijdens de voorbereiding van zijn beste kant laat zien. Hier zou hij zich kunnen ontpoppen tot opvolger van Mazraoui als vaste rechtsback. Mocht Rensch toch niet voldoen, dan zou ook Youri Regeer de nieuwe rechtsback van Ajax kunnen worden. Afgelopen seizoen kreeg Regeer al een aantal kansen in de basis en speelde zeker niet onverdienstelijk. De twee jongelingen zullen dus moeten uitmaken wie de vaste optie op rechtsback wordt van Alfred Schreuder.

Daarnaast hoopt Ajax ook al de vervanger van Ryan Gravenberch in huis te hebben. Kenneth Taylor en Mohammed Kudus mogen strijden om het vrijgekomen plekje op het middenveld. Taylor lijkt wellicht een streepje voor te hebben op Kudus. De twintigjarige middenvelder liet de laatste wedstrijden van vorig seizoen te beschikken over een enorm hoog niveau. Kudus daarentegen, stelde wat teleur tijdens de speelminuten die hem werden gegund. Toch bestaat er natuurlijk de mogelijkheid dat Kudus enorm sterk begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Toch lijken er wel een paar inkomende transfers naar Amsterdam te komen. Vanwege de verkoop van Haller en Gravenberch heeft Ajax weer meer geld om te besteden op de transfermarkt. Met dit geld moeten Brian Brobbey en Steven Bergwijn worden binnengehaald.