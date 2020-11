Geschreven door Jordi Smit 24 nov 2020 om 14:11

© Proshots

Ajax heeft nadrukkelijke interesse in Patrick van Aanholt, zo meldt Football Insider dinsdagochtend. De verdediger beschikt over een aflopend contract en lijkt deze niet te verlengen, waardoor hij in januari alvast een voorcontract kan ondertekenen voor de zomer van 2021.

Directeur Marc Overmars ziet de Oranje-International naar verluidt als een uitstekende opvolger van Nicolás Tagliafico, waarvan Ajax verwacht dat hij de club over ruim een half jaar alsnog zal verlaten. Aangezien Ajax denkt dat wel meer clubs geïnteresseerd zijn in de diensten van de voetballer van Crystal Palace, willen de Amsterdammers spoedig toeslaan. Een extra voordeel voor Ajax is dat hij in de zomer transfervrij is, waardoor de club geen afkoopsom hoeft te betalen.

De 30-jarige vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Den Bosch en PSV, totdat hij in de zomer van 2007 naar Chelsea vertrok. Daar bereikte hij het eerste elftal, waarna hij diverse verhuurperiodes meemaakte bij Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Vitesse. In de transferzomer van 2014 besloot Chelsea hem te verkopen aan AFC Sunderland, dat hem tweeënhalf jaar later naar Crystal Palace liet gaan.