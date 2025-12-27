"Ajax wil verschilmakers op Champions League-niveau opleiden"

Bij Ajax zijn Stef Wijlaars en Joost van Dam gezamenlijk verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Daarmee wijkt de Amsterdamse club af van de andere Nederlandse topclubs: bij PSV, Feyenoord en AZ wordt deze functie door één persoon ingevuld. Waarom kiest Ajax als enige club in Nederland voor twee verantwoordelijken?

"Wij hebben de opleiding bij Ajax op een andere, modernere manier ingericht", zegt Van Dam tegen Voetbal International. "Wij hebben met Marijn Beuker een directeur voetbal. Hij is verantwoordelijk voor de strategische inhoud en de methodiek van Ajax Onder-8 tot en met Ajax 1."

Van Dam vervolgt: "Fred Grim is head of coaching, hij monitort de ontwikkeling van onze trainers. Stef is in de opleiding verantwoordelijk voor de midden- en bovenbouw. Hij is het klankbord voor de jeugdtrainers en bewaakt de methodologie. En ik doe hetzelfde voor de onderbouw tot en met Onder-13."

Is collega Stef Wijlaars tevreden over de stand van zaken binnen de jeugdopleiding? "Redelijk tevreden. Zeker als we kijken naar de doorstroompercentages in de afgelopen vijf tot tien jaar. Die zijn bij ons hoog. We willen dat veertig tot zestig procent van de selectie uit zelfopgeleide spelers bestaat."

"Uiteraard is dat afhankelijk van de lichtingen en wat er bij het eerste elftal gebeurt qua aankopen. Het percentage alleen zegt ook niet heel veel. Als een talent doorstroomt en maar tien minuten per maand speelt, dan zijn we daar niet tevreden mee. We willen verschilmakers op Champions League-niveau opleiden", aldus Wijlaars.