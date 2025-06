'Ajax wil vleugels versterken met Spaanse aanvaller van Castellon'

Ajax heeft interesse in Álex Calatrava, een 24-jarige vleugelaanvaller van Castellon, zo melden Spaanse media .

De Spanjaard heeft een afkoopclausule in zijn contract, maar Ajax is niet de enige gegadigde. Onder meer Mallorca, Espanyol, Alavés, Villarreal, clubs uit de MLS en Duitsland, én het Italiaanse Como volgen hem eveneens.

Calatrava was dit seizoen een vaste waarde bij Castellon in de Spaanse tweede divisie. In 32 competitiewedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij elf assists. Zijn contract loopt nog tot 2028, waardoor Castellon geen haast heeft om hem te verkopen.

De speler wil graag op het hoogste niveau in Spanje spelen, maar geïnteresseerde La Liga-clubs zijn voorlopig niet bereid de clausule van vijf miljoen euro te lichten. Een beslissing over zijn toekomst is nog niet genomen.