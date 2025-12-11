Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax wil werk maken van Stije Resink': "Een prioriteitsdoelwit"
Stije Resink viert gelijkmaker tegen FC Twente Foto: © BSR Agency
Ajax hoopt deze winter Stije Resink aan te trekken, meldt ook de doorgaans goed geïnformeerde Ekrem Konur donderdagochtend op X.
De Amsterdammers zien in de aanvoerder van FC Groningen de ideale versterking voor het middenveld. Toch wordt verwacht dat de noorderlingen een hoge prijs zullen vragen.
Konur: "Ajax ziet in Stije Resink, aanvoerder van FC Groningen, de ideale winterversterking voor de nummer 6-positie. De 25-jarige middenvelder is een prioriteitsdoelwit. Zijn clausule voor afkoop na 6 maanden is pas geldig vanaf volgende zomer. De speler verwacht het seizoen bij Groningen af te sluiten."
