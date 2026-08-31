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'Ajax wil zakendoen met FC Porto, maar krijgt nul op rekest'

Amber
Borja Sainz
Borja Sainz Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de afgelopen dagen niet alleen met FC Porto gesproken over een mogelijk vertrek van Youri Baas. De Amsterdammers probeerden zelf ook een speler van de Portugese topclub los te weken. Volgens transferjournalist Matteo Moretto bracht Ajax een bod uit op Borja Sainz.

Ajax en het FC Porto van voormalig trainer Francesco Farioli zaten recent om tafel vanwege Baas. Voetbal International meldde eerder al dat die onderhandelingen inmiddels zijn vastgelopen en een transfer van de verdediger niet meer waarschijnlijk lijkt. Moretto bevestigt dat beeld.

Tegelijkertijd blijkt Ajax tijdens de gesprekken ook geïnformeerd te hebben naar Sainz. De 25-jarige Spaanse linksbuiten stond nadrukkelijk op de Amsterdamse radar en Ajax besloot zelfs een bod uit te brengen.

FC Porto wees dat voorstel echter af. De Portugezen zijn niet van plan mee te werken aan een vertrek van Sainz, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer twintig miljoen euro vertegenwoordigt.

De aanvaller staat bovendien nog langdurig vast in Portugal. Zijn contract loopt tot medio 2030. Sinds zijn komst naar FC Porto kwam Sainz tot 52 officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en zes assists leverde.

FC Porto betaalde vorige zomer iets meer dan dertien miljoen euro om hem over te nemen van Norwich City. Daarvoor kwam de Spanjaard uit voor Deportivo Alavés, Real Zaragoza en Giresunspor.

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