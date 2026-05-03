'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
De belangstelling van Ajax voor Pablo García lijkt steeds serieuzere vormen aan te nemen. Het Spaanse talent van Real Betis staat nadrukkelijk op de radar in Amsterdam, waar zelfs al wordt nagedacht over zijn ontwikkelingstraject.
Volgens Estadio Deportivo bleef het aanvankelijk bij interesse, maar inmiddels is duidelijk dat Ajax verder wil gaan. De negentienjarige rechtsbuiten beleeft dit seizoen zijn doorbraak in La Liga en heeft zich met zijn optredens in de kijker gespeeld.
De Spaanse media benadrukken dat Ajax bereid is om serieus werk te maken van een transfer. "Deze krant heeft namelijk vernomen dat de Nederlandse club bereid is een zeer aantrekkelijk bod uit te brengen voor zowel de speler als Real Betis." Over de exacte hoogte van dat bedrag is nog niets bekend, al ligt de afkoopclausule van dertig miljoen euro waarschijnlijk buiten bereik voor de Amsterdammers.
Wel wordt verwacht dat Betis stevig zal onderhandelen. "Bovendien zullen de Verdiblancos onderhandelen over een percentage van zijn rechten of een eventuele toekomstige verkoop of winst", klinkt het. Daarmee willen de Spanjaarden profiteren van een mogelijke waardestijging van García in de toekomst.
Ajax is overigens niet de enige geïnteresseerde partij. Ook VfB Stuttgart volgt de ontwikkeling van de jeugdinternational van Spanje op de voet, maar concrete biedingen zijn er vooralsnog niet.
Opvallend is dat Ajax al een duidelijk plan heeft voor García. "Pablo's carrière in Nederland zou beginnen bij het reserveteam van de historische Eredivisie-club", schrijven de Spaanse bronnen, waarmee wordt gedoeld op Jong Ajax.
