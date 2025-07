'Ajax wil zich deze transferzomer nog op vier plekken versterken'

De Telegraaf weet dat Ajax zich momenteel op vier plekken focust. Zo wil Alex Kroes graag nog een creatieve, aanvallende middenvelder, een rechtercentrale verdediger, een doelman en een controlerende middenvelder als vervanger van de vertrokken Jordan Henderson. Voor de keeperspositie is Joeri Heerkens al even in beeld, maar zijn club Sparta Praag zit hoog in de boom.

Het hoeft deze zomer niet bij deze vier plekken te blijven. Mocht een van de sterkhouders Jorrel Hato, Josip Sutalo, Brian Brobbey of Kenneth Taylor nog verkocht worden, gaat Ajax de markt op om een één op één vervanger te halen.