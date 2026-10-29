'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'

Ajax en Feyenoord hebben hun oog laten vallen op Orbelín Pineda. De Nederlandse topclubs zouden op korte termijn een bod willen uitbrengen op de dertigjarige aanvallende middenvelder van CF Monterrey. Dat meldt de Mexicaanse journalist Willie González.

Bij de Griekse topclub beleefde Pineda een succesvol seizoen. De Mexicaan werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Griekenland, nadat hij met AEK de landstitel had veroverd. Bij de club werkte hij samen met trainer Matías Almeyda, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Monterrey. Pineda volgde zijn voormalige trainer naar Mexico, maar een snelle terugkeer naar Europa lijkt nu mogelijk.

Ook de Mexicaanse tak van Marca bericht over de vermeende belangstelling vanuit Nederland. Pineda keerde afgelopen zomer juist terug naar Mexico, nadat Monterrey hem voor acht miljoen euro had overgenomen van AEK Athene.

Volgens González hebben Ajax en Feyenoord inmiddels contact gezocht met de zaakwaarnemer van de middenvelder. Beide clubs zouden hebben aangegeven een bod te willen uitbrengen. Ook Monterrey is daarvan op de hoogte. "Er komt een bod van een Nederlandse club op Orbelín Pineda. Dennis te Kloese is al geïnformeerd", zegt González bij RG La Deportiva.

Het is nog onduidelijk welk bedrag Monterrey voor Pineda verlangt. De aanwezigheid van Dennis te Kloese bij de Mexicaanse club kan Feyenoord mogelijk een voordeel opleveren. De voormalig algemeen directeur van de Rotterdammers verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor Monterrey.

Pineda heeft bovendien ruime internationale ervaring. De aanvallende middenvelder kwam al 97 keer uit voor het Mexicaanse nationale elftal en maakte deel uit van de WK-selectie. Tijdens het toernooi kwam hij in actie tegen Zuid-Korea en Ecuador.