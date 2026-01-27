'Ajax wil zich per direct versterken met ex-keeper van FC Utrecht'

Ajax is in de laatste dagen van de winterse transferwindow nog druk bezig met versterkingen. Volgens SoccerNews hoopt de Amsterdamse club de Indonesisch international Maarten Paes snel aan de selectie toe te voegen.

De in Nijmegen geboren doelman speelt momenteel voor FC Dallas in de Major League Soccer en zijn contract loopt aan het einde van dit jaar af. De gesprekken tussen Ajax en Paes zijn momenteel in volle gang. Het ziet er goed uit, maar er is nog niets officieel rond, aldus SoccerNews.

Momenteel heeft Ajax Vitezslav Jaros en Remko Pasveer als doelmannen voor de eerste selectie. Met Paes wil de club een derde doelman aan de selectie toevoegen. Joeri Heerkens en Paul Reverson keepen op dit moment voor Jong Ajax. Paes speelde in Nederland overigens eerder voor FC Utrecht.