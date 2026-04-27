'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'
Ajax heeft zijn oog laten vallen op een opvallend talent van Real Madrid. De Amsterdammers hebben navraag gedaan naar de negentienjarige rechtsback Jesús Fortea, meldt transferexpert Matteo Moretto. De verdediger speelt momenteel voor Real Madrid Castilla.
Technisch directeur Jordi Cruijff is druk bezig met het in kaart brengen van mogelijke versterkingen. Eerder werd al duidelijk dat hij ook rondkijkt bij FC Barcelona, waar hij zelfs aanwezig was bij een wedstrijd van Barça Atlètic.
Volgens Moretto heeft Ajax inmiddels ook geïnformeerd naar Fortea, die in Madrid bekendstaat als een groot talent. De rechtsback kwam dit seizoen vijftien keer in actie voor Castilla, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Daarnaast deed hij ervaring op in de UEFA Youth League. Een debuut in het eerste elftal van Real Madrid bleef vooralsnog uit, al zat hij wel meerdere keren bij de wedstrijdselectie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op drie miljoen euro.
Ajax is overigens niet de enige club met interesse. Ook Bayer Leverkusen, Sporting CP en Como 1907 hebben volgens Moretto geïnformeerd naar zijn situatie, waardoor de concurrentie fors is.
