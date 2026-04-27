'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'

Technisch directeur Jordi Cruijff is druk bezig met het in kaart brengen van mogelijke versterkingen. Eerder werd al duidelijk dat hij ook rondkijkt bij FC Barcelona, waar hij zelfs aanwezig was bij een wedstrijd van Barça Atlètic.

Volgens Moretto heeft Ajax inmiddels ook geïnformeerd naar Fortea, die in Madrid bekendstaat als een groot talent. De rechtsback kwam dit seizoen vijftien keer in actie voor Castilla, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Daarnaast deed hij ervaring op in de UEFA Youth League. Een debuut in het eerste elftal van Real Madrid bleef vooralsnog uit, al zat hij wel meerdere keren bij de wedstrijdselectie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op drie miljoen euro.