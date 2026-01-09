'Ajax wil zich versterken met 19-jarige zoon Zlatan Ibrahimovic'

Ajax is serieus geïnteresseerd in Maximilian Ibrahimovic, de oudste zoon van Zlatan. Volgens De Telegraaf wil de club hem huren van AC Milan, met daarbij een optie om hem later definitief over te nemen. De 19-jarige linksbuiten zou bij Ajax aansluiten bij het eerste elftal op de training, terwijl hij zijn wedstrijden speelt voor Jong Ajax.

Ibrahimovic junior ligt in Milaan nog vast tot de zomer van 2027 en komt momenteel uit voor Milan Futuro. Volgens De Telegraaf heeft zijn management meerdere mogelijkheden in Nederland onderzocht. Na gesprekken met verschillende clubs is Ajax als favoriet uit de bus gekomen.

De reden daarvoor is het sportieve plan dat de Amsterdammers hebben gepresenteerd. “Zijn management heeft meerdere opties in Nederland geregeld. Na gesprekken met een aantal andere Nederlandse clubs gaat de voorkeur van de speler van Milan Futuro uit naar Ajax, omdat het plan van de Amsterdammers goed is.”

Op dit moment bekijken Ajax en Milan hoe de deal precies vorm kan krijgen. Een tijdelijke overstap met een optie tot koop lijkt de meest logische constructie. Daarbij wil Ajax vooral voorzichtig omgaan met de ontwikkeling van de jonge buitenspeler. “Het is niet fair om Maximilian met Zlatan te vergelijken. Als het aan de directeuren Marijn Beuker en Alex Kroes ligt, is Ajax ook voor Ibrahimovic junior mogelijk het begin van een mooie carrière die hij in alle rust moet opbouwen.”