'Ajax wil zich versterken met verbannen aanvaller van Wolves'
Ajax versterkte zich al flink op de transfermarkt, maar dat betekent niet dat de Amsterdammers zijn uitgewinkeld. De club wordt namelijk gelinkt aan Tolu Arokodaré van Wolverhampton Wanderers.
Transferjournalist Matteo Moretto maakt melding van de interesse. Het moge duidelijk zijn dat de spits ook mag vertrekken bij de Engelse club. Maandag ging het namelijk fout op de training van de 'Wolves'. De oefensessie werd namelijk geannuleerd nadat Arokodare weigerde om het trainingsveld te verlaten. De Nigeriaanse spits is niet welkom bij de club, maar gaat daar niet mee akkoord.
Hij meldde zich alsnog op het veld en weigerde om te vertrekken. Wolverhampton Wanderers schrapte daarop de training en zorgde een dag later voor beveiliging op het complex om Arokodaré te weren. Ook afgelopen seizoen kwam hij al negatief in het nieuws, nadat hij in conflict kwam met teamgenoot Mateus Mané. De daaropvolgende wedstrijd werd hij als straf op de bank gehouden.
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