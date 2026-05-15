'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'

Stefan
Álvaro Rodriguez
Álvaro Rodriguez Foto: © BSR Agency

Ajax zou zich willen versterken met de spits Álvaro Rodriguez. De Uruguayaanse aanvaller is echter niet alleen in beeld bij de Amsterdammers, want ook Feyenoord zou hem in de gaten houden. Afgelopen winter werd Rodriguez nog gelinkt aan PSV.

Feyenoord gaat namelijk uit van een zomers vertrek van Ayase Ueda en zou Rodriguez op het oog hebben om de Japanner te vervangen, zo weet FR12 te melden. Scouts van Feyenoord waren onlangs aanwezig om de Uruguayaan te bekijken en zullen ook zondagavond op de tribune zitten voor het thuisduel met Getafe. Ook zou de club al toenadering hebben gezocht tot het management van de speler.

En niet alleen PSV en Feyenoord zouden Rodriguez volgen, want FR12 weet dat ook Ajax de verrichtingen van de jonge spits volgt. Rodriguez doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en staat momenteel onder contract bij Elche. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n vijf miljoen euro, maar verwacht wordt dat de jonge spits de nodige miljoenen meer moet kosten.

