'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ajax zou zich willen versterken met de spits Álvaro Rodriguez. De Uruguayaanse aanvaller is echter niet alleen in beeld bij de Amsterdammers, want ook Feyenoord zou hem in de gaten houden. Afgelopen winter werd Rodriguez nog gelinkt aan PSV.
Feyenoord gaat namelijk uit van een zomers vertrek van Ayase Ueda en zou Rodriguez op het oog hebben om de Japanner te vervangen, zo weet FR12 te melden. Scouts van Feyenoord waren onlangs aanwezig om de Uruguayaan te bekijken en zullen ook zondagavond op de tribune zitten voor het thuisduel met Getafe. Ook zou de club al toenadering hebben gezocht tot het management van de speler.
En niet alleen PSV en Feyenoord zouden Rodriguez volgen, want FR12 weet dat ook Ajax de verrichtingen van de jonge spits volgt. Rodriguez doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en staat momenteel onder contract bij Elche. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n vijf miljoen euro, maar verwacht wordt dat de jonge spits de nodige miljoenen meer moet kosten.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"
Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27
Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we 5e"
Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
DHI-Klinieken Vergelijken: Waar Zit Nou Eigenlijk Het Verschil?
Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"
'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'
Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"
'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'
Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"
'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'
Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"
Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"
Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"
Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"
Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"
'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'
NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"