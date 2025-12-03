'Ajax wil Zweedse kampioenenmaker Henrik Rydström als trainer'

Henrik Rydström staat op de kandidatenlijst om John Heitinga op te volgen als trainer bij Ajax, meldt het doorgaans goed geïnformeerde Expressen . De 49-jarige Zweed werd eind september ontslagen bij Malmö FF en is sindsdien zonder club.

Bij Malmö FF behaalde Rydström grote successen: hij won twee keer het Zweedse kampioenschap en één keer de Zweedse beker. Daarnaast kwalificeerde hij zich twee keer voor de Europa League.

Rydström reageerde op de geruchten: "Het is altijd een eer om gelinkt te worden aan een club van het kaliber Ajax. Ik focus nu op mijn volgende uitdaging en sta open voor interessante mogelijkheden."