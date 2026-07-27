'Ajax wilde Dusan Tadic terughalen, routinier zag niks in plan'

Dusan Tadić met het Ajax-uitvak

Dusan Tadić met het Ajax-uitvak Foto: © Pro Shots

Ajax hoopte deze zomer ook nog op een terugkeer van Dusan Tadic. Dat schrijft het Algemeen Dagblad maandag.

Tadic werd maandagmiddag gepresenteerd door NEC. De voormalig speler van onder andere FC Groningen, FC Twente en Ajax begint aan zijn vierde Nederlandse club, verdeeld over drie periodes. Het AD weet dat de ervaren Serviër meerdere buitenlandse clubs afwees. Ook Ajax was in de markt voor Tadic, maar de Amsterdammers zagen in hem vooral een speler 'die van waarde kon zijn in de kleedkamer'. Daar paste de aanvaller voor.