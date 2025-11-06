Ajax wilde Hans Vanaken halen: "Tussen de 20 en 25 miljoen euro"

Hans Vanaken speelt al sinds de zomer van 2015 voor Club Brugge. De Belgische middenvelder stond door de jaren heen in de belangstelling van clubs als Ajax en PSV, maar alle geïnteresseerde partijen wisten hem niet te halen.

"Het is een vraag die terugkeert in meerdere van de gesprekken die we voor dit verhaal voerden: hoe kan het, ondanks al die buitenlandse lof, dat Vanaken de stap naar het buitenland nooit heeft gezet?", schrijft Yanko Beeckman in Het Laatste Nieuws. "Niet dat er de voorbije jaren geen interesse is geweest."

"Er waren Ajax en PSV. Er was West Ham, dat meermaals kwam aankloppen maar zijn tanden stuk beet op de vraagprijs van Club Brugge - tussen de 20 en 25 miljoen euro. En de grootste ploeg die de voorbije jaren interesse toonde, was Borussia Dortmund - in 2018 - waar Lucien Favre in Vanaken zijn ideale spelmaker zag. Voor Club was een transfer in die periode geen optie", aldus de journalist.