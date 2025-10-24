'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
John Heitinga is momenteel nog hoofdtrainer bij Ajax, maar het is de vraag hoe lang het clubicoon het voordeel van de twijfel krijgt. De oefenmeester ligt onder vuur na de matige resultaten. Heitinga was afgelopen zomer ook zeker niet de eerste keus om Francesco Farioli op te volgen in Amsterdam.

Erik ten Hag was de droomkandidaat van de clubleiding. "Ondanks de avances van Marcel Kroes en zijn vraag om een 'bakje koffie te drinken', kiest Ten Hag voor het hoofdtrainerschap bij het Duitse Bayer Leverkusen", beschrijven Alain van Hilten en Thijs Zwagerman op de website van ESPN. "De clubleiding van Ajax moet schakelen en komt uit bij Heitinga en Marcel Keizer."

"Eigenlijk geniet Keizer als hoofdtrainer de voorkeur en wordt hij door Ajax ook eerder dan Heitinga benaderd, maar Keizer zit vanwege de extra druk die hierbij komt kijken zelf niet op te wachten", onthullen de redacteuren. "In een duorol met Heitinga ziet Keizer het wel zitten om terug te keren bij Ajax."

Heitinga en Keizer waren al eens hoofdtrainer in Amsterdam. "Toch krijgt het duo het 'voordeel van de twijfel' voor een herkansing, zo klinkt het in de directiekamer van Ajax. De club tilt zwaar aan de banden van Heitinga en Keizer met Liverpool-trainer Arne Slot, inmiddels het grote uithangbord van het Nederlandse trainersgilde. Keizer wisselt sinds hun gezamenlijke Cambuur-tijd veel voetbalideeën met Slot uit, Heitinga was vorig seizoen zijn assistent op Anfield."

