Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax wilde niet meewerken aan Taylor-transfer: "Een 'derde land-club'"

Tom
bron: Goedemorgen Eredivisie
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Afgelopen zomer was Kenneth Taylor twee keer dichtbij een transfer. Met FC Porto, waar Francesco Farioli trainer is, was een akkoord, maar de Amsterdamse club wilde niet meewerken aan een vertrek, zo vertelt zaakwaarnemer Guido Albers. Wolverhampton had een bod van dertig miljoen euro gedaan op Taylor.

"Ik was toen anderhalf jaar geleden hier en toen zei ik dat Kenneth in die zomer zeker wegging. Dat ging hij niet", begint hij in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Dat heeft me wel een tijdje geleden achtervolgd. Voor mezelf wel. Het moment was daar en de interesse was daar. Ik was er 100% van overtuigd dat het ging gebeuren. Nu is Kenneth blij en dus ben ik ook blij."

"Van de zomer moest het gebeuren. De zomer begon goed, toen kwam Wolves eerst", aldus de zaakwaarnemer. "Die kwamen met een transfersom van boven de dertig miljoen. De toon was gezet, dus voor Ajax was het wel duidelijk dat dat bedrag gehaald moest worden. Dat heeft me de hele zomer achtervolgd. Kenneth vond dat uiteindelijk niet de juiste keuze. We hebben een gesprek gehad met de trainer en het verhaal was goed, maar Kenneth geloofde er zelf niet in."

"De benchmark was 30 miljoen, dus de getallen waren anders en dus werden de clubs ook anders", gaat hij verder. "Ajax zat echt te pushen dat hij daarheen ging. Toen kwam Farioli en die wilde Kenneth heel graag hebben", aldus Albers.

Volgens de zaakwaarnemer wilde Ajax geen zaken doen met Porto. "Ajax categoriseert Porto als een 'derde land-club', dus die wilde met hen niet in zee gaan over Kenneth. Ajax vindt hen niet betrouwbaar genoeg. Dat was allemaal zo goed als rond, Francesco was er klaar voor. Porto heeft 22 miljoen geboden en dat was voor Ajax niet genoeg", besluit hij. 

