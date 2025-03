"Ajax wilde niet voetballen, ze hebben het ook niet geprobeerd"

"Het is niet een niet te kloppen ploeg, maar het wordt wel heel zwaar in Duitsland", zegt Sneijder bij Ziggo Sport. "Op basis van de tweede gedeelte in de eerste helft wel, maar gezien de tweede helft vond ik ze allebei niet sterk. Tactisch zat het bij de Duitsers iets beter dan bij Ajax. Het was een beetje wikken en wegen. Dat proefde je heel erg. Gaan we hier voor de overwinning, of gaan we de 1-1 veilig stellen? Dat werd Ajax uiteindelijk fataal."

"Het was niet echt een Europese Ajax-avond", vervolgt Sneijder, die wijst naar Besiktas-thuis (4-0). "Toen speelden ze fantastisch voetbal, met opbouw van achteruit. Toen konden ze altijd de vrije mensen vinden op het middenveld. Dat was er vanavond niet. Ajax wilde vanavond niet voetballen. Dat had misschien ook wel te maken met de organisatie van Eintracht, maar ze hebben het ook niet geprobeerd", aldus Wesley Sneijder.