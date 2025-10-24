'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'

Ajax heeft in de slotfase van de zomerse transferperiode geprobeerd Daley Blind terug te halen naar Amsterdam. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf . De poging strandde omdat Girona weigerde mee te werken aan een transfer.

De naam Blind domineert deze vrijdag de sportkoppen. In een analyse van ESPN werd gesteld dat Danny Blind zich binnen de raad van commissarissen (rvc) hard zou hebben gemaakt voor een terugkeer van zijn zoon naar Ajax, en dat zijn vertrek als commissaris daarmee te maken had. Blind zelf spreekt dat fel tegen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Wat ik nu zeg, is met pijn in het hart, maar ik heb Daley geadviseerd om níet terug te komen", aldus Blind senior. Volgens Mike Verweij ligt de waarheid anders dan ESPN schetste. Hij stelt dat juist Ajax zelf de interesse toonde. "Daley Blind had een clausule in zijn contract en kon voor weinig naar Ajax. Dat hebben ze op de laatste dag nog geprobeerd, maar toen zei Girona: we hebben een andere linksback verkocht aan Napoli, dat gaat niet gebeuren."

Die andere linksback was Miguel Gutiérrez, die op 19 augustus naar Napoli vertrok. Daardoor wilde Girona Daley Blind niet laten gaan. Blind senior benadrukt dat hij geen enkele rol speelde bij die poging van Ajax. "Niet in het Ajax zoals dat er nu staat", zegt hij over een mogelijke terugkeer van zijn zoon. "Toch blijft het maar terugkomen, de onzin dat ik mijn zoontje weer bij Ajax wilde en dat ik nu boos stop als commissaris omdat het niet is gebeurd."