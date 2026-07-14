'Ajax wilde pijlen richten op Braziliaan bij mislopen Leonardo'
Hoewel Ajax op het punt staat Marcos Leonardo officieel vast te leggen, had de club ook een alternatief klaarstaan voor het geval de onderhandelingen met Al Hilal op niets zouden uitlopen. Volgens de Braziliaanse tak van ESPN was Flamengo-spits Pedro de belangrijkste kandidaat om de voorhoede van de Amsterdammers te versterken.
De 29-jarige Braziliaan stond bovenaan de lijst als plan B. Ajax zou pas serieus werk hebben gemaakt van zijn komst wanneer de transfer van Leonardo definitief was afgeketst.
Die situatie lijkt zich echter niet voor te doen. Leonardo heeft inmiddels zijn medische keuring doorstaan en de officiële bevestiging van zijn overstap naar Ajax lijkt slechts een kwestie van tijd. Daarmee verdwijnt een transfer van Pedro voorlopig naar de achtergrond.
Pedro kent een sterk seizoen bij Flamengo. De ervaren spits maakte negentien doelpunten in 35 wedstrijden en ligt nog vast tot eind 2027. Daarnaast kwam hij al zes keer uit voor de Braziliaanse nationale ploeg.
Ook Europa is voor Pedro geen onbekend terrein. Eerder stond hij onder contract bij Fiorentina, waarvoor hij vier officiële wedstrijden speelde. Volgens ESPN is Juventus eveneens geïnteresseerd in de aanvaller, waardoor een terugkeer naar Europa deze transferperiode alsnog tot de mogelijkheden behoort.
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