'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'

Richard Korteland Foto: © Pro Shots

Ajax is achter de schermen al druk bezig met een uitwijkplan voor de mogelijke thuiswedstrijden in de play-offs, zo valt te lezen op de website van NOS. De club uit Amsterdam heeft zelfs overwogen om in het stadion van Heracles Almelo te gaan spelen. 

"Ik hoef hier niet geheimzinnig over te doen. Het klopt dat Ajax het verzoek heeft gedaan bij de directie van Heracles. En zij hebben aan mij gevraagd of ik zoiets zou zien zitten", reageert Richard Korteland, de burgemeester van Almelo. "Ik stond daar best welwillend tegenover. Maar het gaat hierbij om een evenementenvergunning en daar moet op geadviseerd worden", legt hij uit.

"Daarbij zijn we tegen een aantal problemen opgelopen", constateert Korteland. "Kijk, wij hebben een stadion (met een capaciteit ruim 12.000), dat is hartstikke leuk en prachtig, maar ook zo gemaakt dat de halve stad op de fiets er naartoe kan. Kan de Amsterdammer hier ook met de fiets komen? Ik denk het niet", voorspelt hij. 

Korteland ziet ook nog een ander obstakel. "Je krijgt te maken met crowd control... Een paar honderd uitsupporters bij wedstrijden van Heracles, dat is wat anders dan als er 12.000 fans van een andere club langskomen in de stad", beseft hij. "We hebben tegen de club gezegd: deze vraag zal niet tot een positief advies leiden van de hulpdiensten. En mijn tekst is altijd: ik wil niet zomaar afwijken van mijn adviseurs."

