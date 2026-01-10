'Ajax wilde technisch directeur bij PSV wegkapen': "Benaderden hem"

Ajax heeft ook bij PSV-directeur Earnest Stewart geïnformeerd in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur, zo meldt Jop van Kempen in Het Parool zaterdagochtend. De Amsterdamse club polste de bestuurder als mogelijke opvolger van Alex Kroes. Inmiddels lijkt de keuze echter te zijn gevallen op Jordi Cruijff, die op korte termijn gepresenteerd zal worden als nieuwe technisch directeur.

De interesse van Ajax beperkte zich niet alleen tot Cruijff. "Ajax benaderde overigens niet alleen Cruijff, maar polste ook Earnest Stewart van PSV en Max Huiberts van AZ", schrijft Het Parool. Huiberts bevestigde eerder al dat hij daadwerkelijk was benaderd door de club uit Amsterdam.

De bedoeling is dat Cruijff vanaf februari officieel de taken van Kroes overneemt. Achter de schermen is hij nu al betrokken bij technische beslissingen. Daarbij speelt sportief succes een grote rol. Het behalen van de tweede plaats, goed voor een ticket voor de competitiefase van de Champions League, wordt als cruciaal gezien vanwege de gegarandeerde inkomsten van circa vijftig miljoen euro. "Met dat geld wordt het voor Cruijff veel eenvoudiger om een trainer en spelers vast te leggen."