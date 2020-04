Geschreven door Jessica Westdijk 11 apr 2020 om 12:04

Ajax heeft in het verleden geprobeerd om Alireza Jahanbakhsh over te nemen van AZ. En Ajax deed niet zomaar een poging: het was zelfs bereid het transferrecord te breken voor de Iraniër. Dat meldt Persian Football. Destijds was Miralem Sulejmani met €16,25 miljoen nog de duurste aankoop.

Na zijn derde seizoen bij AZ had Jahanbakhsh meerdere opties, zo vertelt hij: “De meest serieuze aanbiedingen waren van Ajax en PSV. Het bod dat Ajax uitbracht was hoger dan zij ooit voor een speler hadden geboden, maar AZ wilde me niet naar een concurrent in Nederland gaan. Ze boden me toen een beter contract aan om me te behouden, maar ik had al besloten dat ik weg wilde.”

Het werd uiteindelijk Brighton and Hove Albion, dat €19 miljoen voor hem betaalde. Dit seizoen kwam de aanvaller tot 8 duels en 2 goals.