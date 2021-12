Geschreven door Idse Geurts 30 nov 2021 om 15:11

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij is Ajax geïnteresseerd in Steven Bergwijn. Afgelopen zomer gingen er al geruchten rond rondom Bergwijn en nu lijkt er nog steeds interesse te zijn. Ajax wilt de aanvaller echter niet gelijk kopen, maar denkt eerst aan een huurconstructie.

“De interesse is kenbaar gemaakt bij het management van Bergwijn. Afgelopen zomer was het nog onbespreekbaar. Conte ziet het niet zo in Bergwijn zitten”, geeft Verweij aan tegenover De Telegraaf. De huidige trainer van Tottenham blijkt al eerder een transfer van Bergwijn te hebben afgeblazen. “Die is ook degene die een overstap van PSV naar Internazionale heeft tegengehouden. Inter was heel serieus, maar Conte hoefde hem niet”, stelt Verweij.

Echter, Ajax heeft door het Coronajaar rode cijfers in de boeken staan. Hierdoor moet de club eerst spelers verkopen, voordat er echt gedacht kan worden aan versterkingen. Nicolas Tagliafico en David Neres staan naar verluidt op de nominatie om te vertrekken. Dit was alleen ook al het plan wat afgelopen zomer had moeten plaatsvinden. Toen lukte het Overmars niet om Tagliafico en Neres te verkopen. We zijn benieuwd of dat plan nu wel zal slagen.