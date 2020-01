Geschreven door Jessica Westdijk 29 jan 2020 om 14:01

Opvallend transfernieuws, of eigenlijk: niet-transfernieuws. FC Barcelona wilde Dusan Tadic de rest van het seizoen huren, zo meldt De Telegraaf. Maar Ajax heeft geantwoord met een resoluut nee.

FC Barcelona zit wat krap in de voorhoede nu Luis Suarez langdurig uit de roulatie is. Suarez heeft een knieblessure die hem een maand of 4 aan de kant zal houden. Tadic werd gezien als mogelijke tijdelijke vervanger. Maar Overmars laat de Serviër dus niet gaan, niet via een huurconstructie en niet door verkoop.

Tadci ligt bij Ajax maar liefst tot medio 2026 vast. Hij wil de komende jaren nog als speler actief zijn, om vervolgens bij Ajax zijn trainerscarrière op te starten.