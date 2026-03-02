Ajax wint daags na remise tegen PEC wel van andere Eredivisionist

Beide ploegen hadden iets recht te zetten. NAC ging vrijdag nog hard onderuit in de degradatiekraker tegen Telstar (3-0), terwijl Ajax zondag niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle.

Een dag later stonden beide teams alweer tegenover elkaar in Amsterdam. In een duel waarin vooral reservespelers minuten maakten, trok Ajax duidelijk aan het langste eind. De thuisploeg vond vijf keer het net via Steven Berghuis, Don O'Niel, Jinairo Johnson en tweemaal Don-Angelo Konadu.

NAC deed nog iets terug via een eigen doelpunt en een treffer van Amine Salama. Komend weekend hervatten beide clubs de competitie. Ajax gaat zaterdag op bezoek bij FC Groningen, terwijl NAC een dag later in eigen huis aantreedt tegen Feyenoord.