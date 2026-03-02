Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax wint daags na remise tegen PEC wel van andere Eredivisionist

Amber
bron: Ajax
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © Pro Shots

Ajax heeft maandag een oefenwedstrijd tegen NAC Breda overtuigend gewonnen. Op sportcomplex De Toekomst werd het 5-2 voor de Amsterdammers.

Beide ploegen hadden iets recht te zetten. NAC ging vrijdag nog hard onderuit in de degradatiekraker tegen Telstar (3-0), terwijl Ajax zondag niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij PEC Zwolle. 

Een dag later stonden beide teams alweer tegenover elkaar in Amsterdam. In een duel waarin vooral reservespelers minuten maakten, trok Ajax duidelijk aan het langste eind. De thuisploeg vond vijf keer het net via Steven Berghuis, Don O'Niel, Jinairo Johnson en tweemaal Don-Angelo Konadu.

NAC deed nog iets terug via een eigen doelpunt en een treffer van Amine Salama. Komend weekend hervatten beide clubs de competitie. Ajax gaat zaterdag op bezoek bij FC Groningen, terwijl NAC een dag later in eigen huis aantreedt tegen Feyenoord.

