'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax wint dankzij bizarre snelle comeback na rust van FC Twente

bron: Ajax1
Ajax viert goal in Enschede
Ajax viert goal in Enschede Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondagmiddag gewonnen van FC Twente. Het duel in de Grolsch Veste eindigde in 2-3 voor de bezoekers uit Amsterdam.

FC Twente zat al vroeg op rozen. Uitgerekend voormalig Ajax-talent Kristian Hlynsson kopte zijn ploeg binnen vijf minuten op voorsprong in de Grolsch Veste. De ploeg van John Heitinga maakte een gelaten indruk en had weinig in te brengen de eerste helft. Het was vooral tegenhouden en daar slaagde Ajax op de goal van de IJslander na wel in.

Hoe anders was dat direct na rust. De Amsterdammers kwamen knallend uit de rust en scoorde via Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts razendsnel drie doelpunten. Vooral de goal van Gloukh, die de bal in de bovenhoek schoot, was prachtig. Daarmee was het nog niet gedaan met de doelpunten, want Ricky van Wolfswinkel benutte niet veel later een strafschop om FC Twente terug de wedstrijd in te krijgen. 

Daarna was het weer FC Twente dat eventjes de klok sloeg in de Grolsch Veste, maar lang duurde het niet voor Ajax weer wat grip op de wedstrijd kreeg. In de slotfase was de thuisploeg nog druk op zoek naar de gelijkmaker, maar wist het geen hele grote kansen meer te creëren. 

FC Twente 2-3 Ajax

4' Hlynsson 1-0
49' Weghorst 1-1
51' Gloukh 1-2
56' Godts 1-3
65' Van Wolfswinkel 2-3

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Van Rooij, Pröpper, Nijstad (81' Lammers), M. Rots (61' Kuipers), Zerrouki, Van den Belt (79' Verschueren), Pjaca (61' D. Rots), Hlynsson, Orjasaeter (81' Ünüvar), Van Wolfswinkel

Opstelling Ajax: Pasveer, Baas (46' Wijndal), Sutalo, Itakura, Rosa, Taylor, McConnell (46' Regeer), Godts (89' Klaassen), Gloukh, Moro (73' Edvardsen), Weghorst

