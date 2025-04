Ajax wint dankzij gouden wissels van Farioli nipt van Willem II

In de eerste helft was het eigenlijk een prima spelend Ajax. Ajax kreeg kans op kans om op voorsprong te komen tegen Willem II, maar keeper Didillon-Hödl hield de ploeg op de been, waarna de Tilburgers net voor rust toesloegen via Kehrer. Het was verrassend te noemen, want de Amsterdammers speelden goed voetbal maar stonden wel achter.

Het tweede bedrijf ging Ajax logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker, maar hield Willem II lang vrijwel eenvoudig stand. Invaller Edvardsen bewees echter wederom zijn waarde en maakte de 1-1 een kwartier voor tijd. Ajax ging daarna op zoek naar de overwinning en via Wout Weghorst zou die er uiteindelijk ook komen. Hij schoot de bal droog binnen voor 1-2. Dat bleek uiteindelijk ook de uitslag.