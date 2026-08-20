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Ajax wint doelpuntrijk duel van Sion en kan Conference League ruiken

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Steven Berghuis bij FC Sion
Steven Berghuis bij FC Sion Foto: © Pro Shots

Ajax heeft op donderdagavond een uitduel op bezoek bij het Zwitserse FC Sion gespeeld. In de Alpenstad eindigde het duel in een 2-4 overwinning van de Amsterdammers. 

De stream van het duel tussen FC Sion en Ajax werd uitgezonden via KIJK, dat de rechten voor het duel had gekocht. Particulieren konden de stream bijwonen voor 4,99 euro. Het eerste kwartier kregen veel kijkers echter een zwart scherm te zien. 

Wat men miste? Ajax begon sterk aan het duel en creëerde een groot aantal kansen. Scoren lukte de Amsterdammers echter niet, dat via onder meer Bouwman en Berghuis gevaarlijk wist te worden. Sion lukte dat wel. Ali Kabacalman geeft de bal voor op Franck Surdez die Gaaei achter zich laat: 1-0.

In het tweede bedrijf schoot Ajax echter wel met scherp. Via Julian Brandt kwam het in de 52ste op gelijke hoogte. Marcos Leonardo kon vervolgens aan zijn zelfvertrouwen werken: na een uur zette hij Ajax op een 1-2 voorsprong.

Ajax moest echter in de 70ste minuut alweer de gelijkmaker slikken. Ilyas Schouaref wist te scoren vanaf de penaltystip. Ajax liet zich hier echter niet door ontmoedigen en wist via Tolu Arokodare op een 2-3 voorsprong te gooien. Klaassen gooide vervolgens het duel in het slot door de 2-4 te maken. 

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