Geschreven door Auke Kooreman 08 nov 2020 om 19:11

In aanloop naar het belangrijkste duel van het jaar voor de supporters van Utrecht ging het voornamelijk over het vertrek van John van den Brom. Assistent René Hake nam zondag de honneurs waar. Hake zag Ajax moeiteloos over Utrecht heen gaan in de tweede helft.

In het lege stadion bleef de spanning lang uit net, als de doelpunten. Ajax had veel de bal, maar vond niet vaak de vrije man in de zestienmeter. Utrecht kwam in de beginfase echter niet in het zestienmetergebied en probeerde de aanval te zoeken met een lange bal. De lange bal was echter geen groot succes en Utrecht verspeelde regelmatig de bal aan de uitploeg.

Na 20 minuten creëerde Ajax de eerste echte gevaarlijke kans. Veel ging over rechts bij Ajax zondagmiddag en daar had de thuisploeg hun handen vol aan. Antony en Noussair Mazraoui combineerden snel met elkaar en lijken een goed duo te zijn. De wedstrijd kwam niet echt in een ritme door veel kleine overtredingen, maar ook Utrecht kreeg toch zo zijn kansen. De wedstrijd was totaal niet spannend, maar in de 37ste minuut kwam er een opleving. In eerste instantie werd het schot van een Ajacied nog geblokt, maar de bal viel alsnog voor de voeten van Dusan Tadic en schoot keihard tegen de lat. De ploegen gingen de kleedkamer in met dezelfde stand toen zij eruit kwamen voor de aftrap, maar voor rust werden beide ploegen wel nog even gevaarlijk. De ruimtes werden eindelijk groter en de counters konden in gezet worden. Andre Onana en Maarten Paes moesten aan het einde van de eerste helft nog even alert zijn.

De ploeg uit Domstad had aan het begin van het seizoen de doelstelling om de top aan te vallen. Daar leek het allesbehalve op en de eerdere resultaten waren ook niet gunstig om de top zenuwachtig te maken.

Na rust zat er aanmerkelijk meer pit in de wedstrijd. De wedstrijd ging vaak van zestien naar zestien, maar de keepers hielden hun doel schoon tot aan minuut 61. David Neres verving in de tweede helft zijn maatje Antony en maakte goed gebruik van zijn snelheid. De Braziliaan kwam door over de linkerkant en zag zijn voorzet bewust verlengd worden door Zakaria Labyad. De bal viel voor de voeten van Davy Klaassen, die een gekke week achter de rug had. Klaassen schoot de bal snoeihard achter Paes en brak de wedstrijd open. De middenvelder die afgelopen zomer terugkwam naar zijn enige echte liefde was vorige week tegen Fortuna Sittard ook al erg belangrijk. De middenvelder is een verlengstuk tussen de verdediging en de aanval, maar scoort regelmatig ook een doelpunt. Zijn goede vorm is niet onopgemerkt gebleven en hij werd na 3 jaar afwezigheid weer opgeroepen voor het Nederlandse elftal.

Ajax had dit seizoen al 6 penalty’s gekregen in de Eredivisie en ook in de Galgenwaard waren de Amsterdammers trefzeker vanaf 16 meter. Traoré veroorzaakte de penalty en Tadic maakte het koelbloedig af. Na 71 minuten stonden de Ajacieden met 0-2 voor en leek de wedstrijd zo goed als gespeeld. Het was een vreemde editie van Utrecht-Ajax, maar de thuisploeg wist niet te scoren. Ajax deed dat nog wel voor het eindsignaal. Quincy Promes was de afgelopen dagen vaak in nieuws over de mindere vorm. De buitenspeler viel zondagmiddag in en pikte zijn doelpunt toch nog mee.