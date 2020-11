Geschreven door Auke Kooreman 26 nov 2020 om 09:11

De gehele voetbalwereld werd woensdagmiddag verrast door het verschrikkelijke nieuws uit Argentinië dat Diego Maradona was overleden. Er werd een minuut stilte gehouden voorafgaand aan Ajax – FC Midtjylland en Ajax speelde met een rouwband.

Ajax speelde erg aanvallend en kreeg via Zakaria Labyad een wereldkans op een vroege voorsprong. De Marokkaanse middenvelder werd via rechts instelling gebracht door David Neres, maar schoot vanaf 10 meter te veel door het midden, waardoor Jesper Hansen nog net kon redden.

De Amsterdammers zochten vaak de ruimte over de rechterkant. Neres, die zondagmiddag na een jaar tijd weer eens scoorde, werd vaak aangespeeld en mocht zijn man telkens opzoeken. Het leidde een paar keer tot succes, maar zijn teamgenoten bezorgden de Braziliaan geen assist. Na 30 minuten stond het nog altijd 0-0. Ajax was nog altijd opzoek naar de voorsprong en kwam tot twee keer toe dichtbij. Lassina Traoré haalde buiten de zestien uit en raakte de bovenkant van het aluminium. Nog geen 3 minuten later was de spits weer gevaarlijk, maar zag zijn schot nu huizenhoog over gaan. Na alle grote gemiste kansen werd Midtjylland in de 41ste minuut voor het eerst gevaarlijk. Een kopbal en een schot uit de tweede lijn zorgden voor enigszins nervositeit bij de Ajacieden.

Ajax liet de voorsprong liggen en ging met 0-0 de rust in. De Amsterdammers domineerden en kwamen vaak gevaarlijk in de zestien. Erik ten Hag kon tevreden de rust in gaan, maar kon nog altijd niet rustig ademhalen. De Amsterdammers moeten de thuiswedstrijd winnen om overwintering in Europa veilig te stellen.

In de tweede helft wil je als aanvallende ploeg niet minutenlang moeten zoeken naar de goal en uiteindelijk alles of niets moeten gaan spelen. De Amsterdammers kwamen niet in die situatie door prachtige goals van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Gravenberch bekritiseerde zichzelf vaak vanwege een gebrek aan goals, maar maakte woensdagavond een hele belangrijke. Net buiten de zestien krulde de middenvelder de bal prachtig naar de verre hoek en maakte zijn eerste goal in de Champions League. Mazraoui maakte woensdagavond niet zijn eerste, maar zijn derde goal in het toernooi. Na een goed lopende aanval werd de opgekomen rechtsback geweldig diep gestuurd door Dusan Tadic en schoot hem snel en zuiver langs Jensen in de korte hoek.

Ajax kwam uiteindelijk toch op een comfortabele voorsprong die zij eerder lieten liggen. De druk was er vroeg in de tweede helft af en het vrij voetballen kon beginnen. Qua grote kansen kwam de wedstrijd een beetje dood te liggen, maar het spelbeeld van de thuisploeg bleef constant en betrouwbaar. Ten Hag zag de hele tweede helft alleen maar positieve punten van zijn team, maar keek bezorgd toen hij hoorde dat Daley Blind het veld geblesseerd moest verlaten. Het had hoogstwaarschijnlijk allemaal te maken met het overvolle programma.

Halverwege de tweede helft maakte Neres de 3-0. De buitenspeler lijkt aardig in vorm te zijn nadat hij zondagmiddag het veld verliet met een assist en doelpunt op zijn naam. Traoré won een fysiek duel en speelde de bal snel door naar zijn teamgenoot. Neres twijfelde niet en maakte de derde goal van de avond buiten de zestien. Ajax verzekerde zich van overwintering in Europa en heeft nog twee wedstrijden te gaan voor overwintering in de Champions League. 1 december in Liverpool en 12 december thuis in Amsterdam spelen de Amsterdammers de laatste wedstrijden van de groepsfase. Er viel woensdagavond niet veel te schrijven over de Deense koploper, die kansloos verloor in de Johan Cruijff Arena. Awer Mabil liet zijn ploeg in de 80ste minuut nog positief gelden in de stadionlichten. Na een dubbele schaar werd de buitenspeler gevloerd door Mazraoui, waarmee hij en penalty verdiende en tevens zelf verzilverde. Ajax kwam de hele avond niet in gevaar en deed wat de Amsterdammers moesten doen.