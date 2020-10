Geschreven door Auke Kooreman 18 okt 2020 om 19:10

Na de interlandperiode mochten de teams weer van start. De teams die bovenin meedoen hebben vaak veel internationaals die het complex verlaten. Echt als een team trainen kon Eric ten Hag niet, maar zag wel zondagmiddag zijn ploeg ruim winnen.

De wedstrijd was nog maar net begonnen en Dusan Tadic had de 1-0 al op zijn schoen. Iedereen heeft een eigen mening over de opstelling van Ajax, maar Erik ten Hag hield Tadic aan de linkerzijkant spelen zondagmiddag. Die beslissing bleek na 4 minuten al goed uit te pakken. De Serviër kwam naar binnen en schoot de bal geplaatst in de rechter kruising. Ajax-Heerenveen is nooit een saaie wedstrijd. Beide teams zijn vrijwel altijd trefzeker. Twee seizoenen geleden zorgde beide clubs nog voor een doelpuntrijk duel. 8 doelpunten werden er op 20-01-19 gemaakt. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en onder anderen Kasper Dolberg stonden toen aan de start van de wedstrijd. Zondagmiddag stonden er veel andere spelers aan de start van de wedstrijd. Onder andere Davy Klaassen, die afgelopen transferwindow terugkeerde naar Ajax. Klaassen wilde na een seizoen Everton en twee seizoenen Werder Bremen heel graag terug naar zijn oude liefde.

Ajax speelde dominant en zette hoog druk. Even leek het erop dat Sean Klaiber zijn debuut ging, maken maar de rechtsback die overkwam van Utrecht moest nog even geduld hebben. Zoals altijd is Ajax-Heerenveen naast doelpuntrijk ook heel open en aanvallend. Heerenveen liet na 20 minuten ook van zich zien. Henk Veerman kopte bijna de 1-1 binnen, maar Andre Onana was alert en trad goed op. De Amsterdammers dansten over het middenveld. Het nieuwe middenveld met Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus en Davy Klaassen stond goed. Bij de 2-0 had niet het middenveld van Ajax het grootste aandeel, maar de VAR. Na lang kijken gaf Bjorn Kuipers een penalty en maakte Tadic zijn tweede van de middag.

De ruststand stond daardoor nog niet op het scorebord, want voor rust werd er nog een doelpunt gemaakt. Bij deze goal danste het middenveld echt letterlijk door de verdediging van Heerenveen. Gravenberch was zondagmiddag erg sterk aan de bal en dat zag je bij de 3-0 nadrukkelijk terug. Kudus werd in de zestien aangespeeld. De Ghanees draaide gelijk open en schoot de bal laag in de verre hoek.

Ajax ging rusten met een comfortabele voorsprong, maar Johnny Jansen trainer van Heerenveen lukte het al is eerder om een grote voorsprong goed te maken. Toen deden Sam Lammers, Mitchell van Bergen en Kik Pierie Ajax pijn. Lammers en Pierie zijn niet meer actief voor de ploeg uit Friesland en konden Heerenveen niet helpen. Wel hadden de Friese nu een ander super duo, maar Henk en Joey Veerman waren de eerste helft niet echt in vorm.

Het spelbeeld was in de tweede helft hetzelfde, maar de eerste 20 minuten lag het tempo erg laag. Erik ten Hag paste een dubbele wissel toe en leek al vooruit te kijken naar aankomende woensdag. Tadic en Mazraoui verlieten het veld voor Antony en debutant Sean Klaiber. Klaiber kwam met nogal wat commotie naar Amsterdam en kon zich zondagmiddag positief laten zien aan zijn supporters, maar voordat klaiber zichzelf positief kon laten zien maakte Henk Veerman de 3-1. Het tempo werd niet echt verhoogd en dankzij de tweede geven penalty kwam Ajax weer op een marge van 3. Tadic staat bovenaan op het lijstje van de penalty’s, maar die had het veld al verlaten. Het kind van de club Klaassen heeft al vaker penalty’s genomen voor de Amsterdammers en nam de taak op zich. Strak in het dak van het doel liet hij Erwin Mulder kansloos. 4-1 was nog niet de einduitslag. Invaller Antony gooide nog een heerlijk actie uit zijn trukendoos en zette de 5-1 einduitslag op het scorebord.