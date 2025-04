Ajax wint in eigen huis uiteindelijk eenvoudig van NAC Breda

Ajax heeft in eigen huis drie punten gepakt tegen NAC Breda. In Amsterdam werd het uiteindelijk 3-1 voor de ploeg van trainer Francesco Farioli.

In de eerste helft was het NAC wat verrassend op voorsprong kwam na een fraaie goal van Leo Sauer. Ajax wist de achterstand echter voor rust nog om te draaien: Roy Kortsmit beging een domme fout en haalde Don-Angelo Konadu naar de grond, waarna Kenneth Taylor de 1-1 maakte vanaf elf meter. Niet veel later was het Steven Berghuis die na een fraaie aanval de 2-1 maakte, wat tevens ook de ruststand was.

In de tweede helft kabbelde de wedstrijd een beetje voort zonder hele grote kansen. Na veel wissels was het een kwartier voor tijd toch raak voor Ajax: Jorthy Mokio maakte de 3-1. Daarna was de wedstrijd wel gespeeld en veranderde er dan ook niks meer aan de eindstand, waardoor een nieuwe landstitel weer een stapje dichterbij is.