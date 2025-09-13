AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Ajax

Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle na wedstrijd met twee gezichten

Sara
bron: Ajax
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0 Foto: © BSR Agency

Ajax heeft in aanloop naar een belangrijke week met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Mika Godts is de gevierde man bij Ajax met twee doelpunten en een assist. 

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer in Amsterdam. Ajax creëerde de ene na de andere kans, maar wist de kansen niet te benutten. Davy Klaassen lukte het uiteraard wel: 1-0. Hij kwam één op één met De Graaff en wipte de bal slim over de keeper van PEC heen. Even daarna beloonde Godts zijn gretige spel met een doelpunt en schoot hij Ajax op 2-0. 

Er leek geen wolkje aan de lucht, maar in de tweede helft was Ajax het helemaal kwijt. PEC Zwolle scoorde de aansluitingstreffer en bleef aandringen. Heitinga greep in met liefst vier wissels. Onder andere debutant James McConnell kwam in de ploeg. De wissels zorgde niet voor de beoogde veranderingen voor de ploeg van Heitinga. In de 86e minuut kwam Godts kwam met de verlossende goal. Hij tekende met zijn tweede doelpunt van de middag voor de eindstand: 3-1. 

