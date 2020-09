Geschreven door Kevin Ligtvoet 20 sep 2020 om 18:09

Het is een aardige tijd geleden dat Ajax met zes punten stond na twee duels in de Eredivisie. Na een overwinning uit bij Sparta vorige week, had Ajax vandaag totaal geen moeite met RKC. Er werd met 3-0 gewonnen.

Ajax begon sterk aan de wedstrijd en eigenlijk had RKC gelijk al niks te vertellen. Na 9 minuten scoort Dušan Tadić uit een heerlijke aanval. Na 12 minuten denken de Amsterdammers al op 2-0 te komen, maar de VAR had een overtreding gezien eerder in de aanval. Na 34 minuten is er dan alsnog een doelpunt voor Labyad na goed voorbereidend werk van Kudus en Mazraoui. Vlak voor rust zijn er nog twee momenten waar Ajax een penalty had kunnen krijgen, maar beide keren vindt scheidsrechter Nijhuis het niet genoeg en ook de VAR grijpt niet in.

Vlak na de rust denkt de ploeg van Erik ten Hag opnieuw te scoren, maar het doelpunt gaat helaas opnieuw niet door vanwege buitenspel. Na ruim een uur spelen krijgt Wouters van RKC eerst geel, maar deze wordt opnieuw door de VAR omgezet in een rode kaart. De bezoekers moeten met 10 man verder en vlak daarna wordt het dan ook 3-0 via Martínez. Uiteindelijk vallen Traoré, Neres, Dest, Huntelaar en Noa Lang nog het veld in terwijl Ajax de wedstrijd op 70% uitspeelt.

Nieuwkomer Kudus had een geweldig debuut in de ArenA en werd uitgeropen tot man van de wedstrijd. Hij verving Gravenberch die er vandaag niet bij was omdat hij niet wedstrijdfit was.