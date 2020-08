Geschreven door Jessica Westdijk 22 aug 2020 om 17:08

Ajax is bezig aan een mooie zegereeks in de voorbereiding. Na overwinningen op RKC Waalwijk, FC Utrecht en Wolfsberger AC werd zaterdagmiddag Red Bull Salzburg verslagen: 1-4.

De openingsfase van het duel was tumultueus. Al binnen twee minuten zette Ryan Gravenberch Ajax op voorsprong met een pegel vanaf de rand van het strafschopgebied, maar niet veel later was het alweer gelijk. Maarten Stekelenburg beging een overtreding op Koita, waarna de bal op de stip ging en de aanvaller het zelf afmaakte. Maar al snel daarna stond Ajax weer op voorsprong. Het was Antony die na een voorzet vanaf links geen seconde twijfelde en de bal in het doel ramde. 1-2 was ook de ruststand.

Ook na rust waren de goals fraai. Het was Donny van de Beek die Ajax halverwege de tweede helft op 1-3 zette. Namens Salzburg kreeg Daka een goede kans, maar via Stekelenburg ging de bal over het doel. Vervolgens kreeg Lassina Traoré een grote kans voor open doel, maar de spits schoot naast. Tien minuten voor tijd maakte Devyne Rensch er 1-4 van. Nadat zijn eerste inzet door de doelman werd gekeerd, wist hij de goalie in tweede instantie te passeren met een leep balletje in de verre hoek.

Zo besloot Ajax het trainingskamp met een 1-4 zege en kan het tevreden terugkeren naar Amsterdam. Dinsdag staat een duel met Hertha BSC op het programma in de Johan Cruijff Arena.