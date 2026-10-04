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Ajax wint opmerkelijke 'kwakzalverij' prijs door sponsordeal

Thomas
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een prijs ontvangen waar het in Amsterdam waarschijnlijk weinig waarde aan zal hechten. De club is door de Vereniging tegen de Kwakzalverij uitgeroepen tot winnaar van de Meester Kackadorisprijs 2026 vanwege de samenwerking met supplementenbedrijf Vitakruid.

De vereniging kent de prijs jaarlijks toe aan een persoon of organisatie die volgens haar 'kwakzalverij bevordert zonder die zelf te bedrijven'. Sinds begin 2026 werkt Ajax samen met Vitakruid. De VtdK stelt dat het bedrijf gezondheidsclaims gebruikt waarvoor volgens de vereniging onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing bestaat. Ook is er kritiek op opleidingen die Vitakruid aanbiedt en op de manier waarop het bedrijf omgaat met waarschuwingen over kruidenpreparaten.

Volgens de jury geeft Ajax de sponsor door de samenwerking extra geloofwaardigheid. "Een club met zo’n grote maatschappelijke uitstraling als Ajax zou geen geloofwaardigheid moeten verlenen aan een bedrijf dat onbewezen gezondheidsclaims gebruikt om supplementen te verkopen", zegt juryvoorzitter Michiel W. Hengeveld. Ajax werd uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen, maar maakte daar geen gebruik van.

De Amsterdammers kwamen wel met een verklaring. "Onze samenwerking met Vitakruid is tot stand gekomen na gesprekken waarin beide partijen hun visie op voeding en herstel hebben gedeeld. Voeding, training, herstel en leefstijl vormen daarbij altijd de basis. Supplementen zijn geen vervanging van een gezonde leefstijl, maar kunnen op basis van de individuele behoeften van volwassen spelers een ondersteunende rol vervullen. Voedingssupplementen maken al jarenlang deel uit van ons topsportprogramma waarin een gezonde basisvoeding centraal staat."

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