Geschreven door Kevin Ligtvoet 29 aug 2020 om 20:08

Ajax speelde vandaag opnieuw een oefenwedstrijd met, grotendeels, de basisspelers. Donny van de Beek zat niet bij de selectie door een aankomende transfer. Ook Labyad speelde niet. De ploeg van Erik ten Hag wist opnieuw te winnen. De wedstrijd tegen Frankfurt eindigte met een 2-1 stand. Na een overwinning tegen Hertha afgelopen dinsdag, controleerde de Amsterdammers vandaag opnieuw het spel.

Ajax begint sterk aan de wedstrijd en na drie minuten ligt de bal al in het net. Quincy Promes kan afronden na een prachtige aanval. Het zat de nummer 11 van Ajax de rest van de wedstrijd niet mee, want hij raakte voor rust nog de paal én de lat. De thuisploeg moet genoegen nemen met een 1-0 ruststand, terwijl er genoeg kansen waren op meer goals.

Ook na rust is Ajax de betere ploeg, en na een paar minuten is het alweer raak! Nieuwkomer Kudus maakt in de 47e minuut de 2-0. Frankfurt komt echter al snel terug naar 2-1 uit een hoekschop. Na 74 minuten komt David Neres het veld in voor Ryan Gravenberch en zo maakt de Braziliaan dus opnieuw minuten. Na 87 minuten komen Ekkelenkamp en Sergiño Dest nog in de ploeg voor Promes en Mazraoui. De wedstrijd eindigt met een vrij rustig laatste kwartier in 2-1.