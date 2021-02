Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 feb 2021 om 20:02

Ajax maakte dinsdagmiddag bekend de rechtszaak tegen de burgermeester van Den Haag gewonnen te hebben. Het ging over de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag in januari 2019, toen er geen Ajacieden welkom waren in het uitvak.

Ajax was het hier niet mee eens, en de rechter heeft de club gelijk gegeven. Dit betekent niet zoveel meer voor de wedstrijd, maar mogelijk wel voor de komende wedstrijden uit bij ADO. Dit laat namelijk zien dat de fans van de uitspelende ploeg in bezwaar kan gaan tegen de beslissingen van een burgermeester. Ajax is al een tijd bezig om het uitvak weer te mogen vullen in Den Haag, en nu eindeliijk met resultaat.

Dit jaar waren er natuurlijk geen mensen welkom in het stadion vanwege de pandemie, maar mocht ADO volgend jaar nog in de Eredivisie spelen zou het eindelijk het geval kunnen zijn dat er voor het eerst sinds 2006 Ajacieden welkom zijn in het stadion in Den Haag.