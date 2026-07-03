Ajax wint strijd om handtekening talent: "Eerst kwam Feyenoord"
Ajax heeft een slag weten te slaan en Miles Aalbersberg onder contract gezet. Dat meldt de Amsterdamse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Aalbersberg tekent voor drie jaar in Amsterdam. Daarmee ligt de zestienjarige verdediger is daarmee tot medio 2029 aan Ajax verbonden.
Aalbersberg speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van Ajax en is jeugdinternational voor Nederland en de Verenigde Staten. Zijn definitieve keuze zal in een later stadium volgen. Dat hij zijn eerste contract mag tekenen doet hem goed. "Het is een moment waar je heel lang naar uitkijkt. Om het hier te ondertekenen met de mensen die je liefhebt en heel dichtbij je staan, dat is fantastisch", aldus Aalbersberg via Ajax TV.
Aalbersberg kon ook naar een andere topclub, maar groeide op als fan van Ajax. Eerst kwam Feyenoord vertelde mijn moeder, maar daar zei ik nee tegen. Toen kwam Ajax. Het was schitterend om die brief te krijgen... Het is fantastisch om als jongetje te spelen bij de club waar je van houdt."
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