Geschreven door Jordi Smit 09 mei 2021 om 16:05

Ajax heeft in de Klassieker zondagmiddag een 0-3 overwinning geboekt. De Nederlandse kampioen, die tijdens het duel het nieuwe uitshirt droeg, was door eigen doelpunten van Marcos Senesi en Ridgeciano Haps en een treffer van Mohammed Kudus veel te sterk voor Feyenoord.

Beide ploegen kwamen moeizaam op gang. Waar Feyenoord een aantal sleutelspelers miste, speelden de Amsterdammers door het behaalde kampioenschap van afgelopen week om des keizers baard. Jurriën Timber had echter direct de smaak te pakken en dribbelde na een aantal minuten spelen eenvoudig tussen drie Feyenoorders door. Hij gaf de bal vervolgens aan Dusan Tadic, maar de aanvoerder slaagde er niet in om de bal voor te geven. Dat lukte Antony tien minuten later wel. Noussair Mazraoui bediende de Braziliaan schitterend met een sluwe steekpass. Antony paste naar de vrijstaande Davy Klaassen, die de bal op zijn beurt liet lopen naar Davy Klaassen. De bal kwam echter achter de aanvallende middenvelder terecht, waardoor Ajax de bal verloor.

Na twintig minuten spelen kwam Ajax op voorsprong. De ploeg van Erik ten Hag kreeg een hoekschop, waarbij Marcos Senesi de bal ongelukkig tegen zijn benen kreeg. Justin Bijlow kon niet meer op tijd reageren en zag zijn ploeg zo op achterstand komen. De bezoekers gingen op zoek naar de tweede treffer, maar ook Feyenoord kreeg enkele kansen. De Rotterdammers leken zelfs op gelijke hoogte te komen via Robert Bozenik, maar het bleek buitenspel te zijn. Vlak voor rust maakte Edson Álvarez in het eigen strafschopgebied hands, waarvoor Feyenoord een strafschop kreeg. De verdedigende middenvelder moest bovendien van het veld vanwege een rode kaart. Maarten Stekelenburg hield de inzet van Leroy Fer. De ruststand was daarom 0-1.

Ondanks een man minder ging Ajax met veel energie de tweede helft in. De Amsterdammers creëerden twee grote kansen via Antony en Timber, maar waren niet scherp genoeg om daadwerkelijk het tweede doelpunt te maken. Aan de andere kant van het veld oogde Feyenoord bovenal tam en kwam de thuisploeg nauwelijks tot grote kansen. Met een man minder leek het aan het einde van de tweede helft nog spannend te worden, maar daar bracht Tyrell Malacia verandering in. De linksback hield Antony vast en kreeg van Danny Makkelie een tweede gele kaart, waardoor de ploeg van Dick Advocaat de rest van de wedstrijd eveneens met tien man verder moest.

Ajax bleef voornamelijk op de helft van de opponent spelen en breidde de voorsprong na 67 minuten verder uit. Een slimme steekpass van Tadic bereikte Rensch die de bal laag voorgaf. Daar stond Haps alleen, maar de verdediger werkte de bal onhandig in het eigen doel. Daarmee was de wedstrijd nagenoeg gespeeld. Ajax bleef ondertussen loeren op mogelijkheden en maakte zo eveneens de derde treffer van de wedstrijd. Kudus zette de aanval zelf op en kreeg de bal in het strafschopgebied van Feyenoord terug. Hij plaatste de bal doordacht in de rechterhoek, waardoor hij een 0-3 eindstand op het scorebord zette.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (45′. Schuurs), Timber, Martínez, Rensch (72′. Klaiber); Álvarez, Gravenberch (72′. Ekkelenkamp), Klaassen; Antony (76′. Neres), Haller (45′. Kudus), Tadic