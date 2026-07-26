Ajax wint van Burnley na goals van Bouwman en uitblinker Ouazane
Ajax heeft het debuut van Míchel in de Johan Cruijff ArenA opgeluisterd met een overwinning. De Amsterdammers versloegen het Engelse Burnley met 2-1. Abdellah Ouazane en Aaron Bouwman namen de doelpunten voor hun rekening, terwijl Marcos Leonardo zijn officieuze debuut maakte.
In de eerste helft wist Ajax nog niet echt te overtuigen. Grote kansen bleven aan beide kanten uit, maar toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Een hoekschop van nieuwkomer Caio Henrique kwam uiteindelijk terecht bij Maher Carrizo. De Argentijn wist zijn tegenstander uit te spelen en leverde een goede voorzet af op Bouwman. Burnley-doelman Max Weiss had nog een antwoord op diens eerste inzet, maar was kansloos bij de rebound.
Na ruim een uur spelen kwam Burnley langszij. Oud-Ajacied Jaydon Banel zorgde voor de gelijkmaker namens de Engelse club. Lang hoefde Ajax echter niet te wachten op een nieuwe voorsprong. Slechts vijf minuten later bekroonde Ouazane zijn sterke optreden met een doelpunt.
Na een goed uitgespeelde counter bleef Don-Angelo Konadu rustig en hield hij het overzicht. De invaller vond de vrijgelopen Ouazane, die van dichtbij raak schoot. Ajax kreeg in de slotfase nog meerdere mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar een derde treffer bleef uit.
Opstelling Ajax: Heerkens; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Johnson, Ouazane, Mokio; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"