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Ajax wint van Burnley na goals van Bouwman en uitblinker Ouazane

Joram
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © Pro Shots

Ajax heeft het debuut van Míchel in de Johan Cruijff ArenA opgeluisterd met een overwinning. De Amsterdammers versloegen het Engelse Burnley met 2-1. Abdellah Ouazane en Aaron Bouwman namen de doelpunten voor hun rekening, terwijl Marcos Leonardo zijn officieuze debuut maakte.

In de eerste helft wist Ajax nog niet echt te overtuigen. Grote kansen bleven aan beide kanten uit, maar toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Een hoekschop van nieuwkomer Caio Henrique kwam uiteindelijk terecht bij Maher Carrizo. De Argentijn wist zijn tegenstander uit te spelen en leverde een goede voorzet af op Bouwman. Burnley-doelman Max Weiss had nog een antwoord op diens eerste inzet, maar was kansloos bij de rebound.

Na ruim een uur spelen kwam Burnley langszij. Oud-Ajacied Jaydon Banel zorgde voor de gelijkmaker namens de Engelse club. Lang hoefde Ajax echter niet te wachten op een nieuwe voorsprong. Slechts vijf minuten later bekroonde Ouazane zijn sterke optreden met een doelpunt.

Na een goed uitgespeelde counter bleef Don-Angelo Konadu rustig en hield hij het overzicht. De invaller vond de vrijgelopen Ouazane, die van dichtbij raak schoot. Ajax kreeg in de slotfase nog meerdere mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar een derde treffer bleef uit.

Opstelling Ajax: Heerkens; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Johnson, Ouazane, Mokio; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.

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