Ajax wint van FC Twente, maar moet kampioenschap aan PSV laten

Ajax heeft het seizoen afgesloten met een overwinning op FC Twente. De Amsterdammers wonnen dankzij treffers van Jordan Henderson en Wout Weghorst met 2-0, maar genoeg voor de titel was het niet. PSV won in Rotterdam met 3-1 van Sparta.

In de Johan Cruijff ArenA koos Francesco Farioli voor Lucas Rosa als vervanger van de geschorste Anton Gaaei. Verder waren er onder meer basisplaatsen voor Owen Wijndal, Youri Regeer en Steven Berghuis.

FC Twente was in Amsterdam na achttien minuten spelen dicht bij de 0-1, maar het was Ajax dat op voorsprong kwam. Henderson raakte de vrije trap van Regeer nipt aan, waardoor Przemyslaw Tyton kansloos was.

Na de pauze zagen de Amsterdammers hoe Sparta op 1-1 kwam tegen PSV, waardoor de hoop op de titel vol leven was. De Eindhovense ploeg rekende uiteindelijk met 3-1 af met Sparta. Ajax kwam na een uur spelen op 2-0, maar de goal van Wout Weghorst werd afgekeurd.

Diezelfde Weghorst zorgde in de slotfase nog wel voor de tweede Amsterdamse goal, maar genoeg voor de titel was dat dus niet.