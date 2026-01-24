Laatste nieuws
Ajax wint van FC Volendam en gaat Feyenoord voorbij op ranglijst

Tom
bron: Ajax1
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagmiddag een 2-0 overwinning geboekt op FC Volendam. Doelpuntenmaker was twee keer verdediger Youri Baas. 

Na een klein kwartier spelen kwamen de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong. Bij de goal van Baas was Rayane Bounida de aangever. Dat zelfde duo zorgde tien minuten voor rust ook voor een verdubbeling van de score.

Ondanks meerdere gevaarlijke momenten wisten Ajax na rust de 2-0 voorsprong vast te houden en boekten zij een overwinning. Een welkome zege, na het goede Europese resultaat midweeks tegen Villareal maar het puntverlies van vorige week in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. 

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa, Regeer ('63 Ikatura), Klaassen ('75 Fitz-Jim), Steur ('63 Mokio); Bounida ('83 Gloukh), Dolberg ('75 Weghorst), Godts.

