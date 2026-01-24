Ajax wint van FC Volendam en gaat Feyenoord voorbij op ranglijst

Na een klein kwartier spelen kwamen de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong. Bij de goal van Baas was Rayane Bounida de aangever. Dat zelfde duo zorgde tien minuten voor rust ook voor een verdubbeling van de score.

Ondanks meerdere gevaarlijke momenten wisten Ajax na rust de 2-0 voorsprong vast te houden en boekten zij een overwinning. Een welkome zege, na het goede Europese resultaat midweeks tegen Villareal maar het puntverlies van vorige week in eigen huis tegen Go Ahead Eagles.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa, Regeer ('63 Ikatura), Klaassen ('75 Fitz-Jim), Steur ('63 Mokio); Bounida ('83 Gloukh), Dolberg ('75 Weghorst), Godts.