2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts

Amber
bron: Ajax1
Charles-Andreas Brym en Raul Paula (NAC Breda) proberen Mika Godts (Ajax) af te stoppen
Charles-Andreas Brym en Raul Paula (NAC Breda) proberen Mika Godts (Ajax) af te stoppen Foto: © BSR Agency

Ajax heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Óscar García won met 0-2 op bezoek bij NAC Breda, al was het spel niet overtuigend. Hoogtepunt van de avond was de schitterende treffer van Mika Godts.

Bij Ajax keerde Youri Regeer na blessureleed direct terug in de basis. Samen met Jorthy Mokio en Oscar Gloukh vormde hij het middenveld. NAC begon brutaal en zocht de aanval, maar gaf daardoor ook ruimte weg. Na een fase met kleine kansen over en weer viel de openingstreffer na twintig minuten. Gloukh profiteerde van voorbereidend werk van Steven Berghuis en Godts en tekende voor de 0-1.

De thuisploeg had daarna veel balbezit, maar wist doelman Maarten Paes nauwelijks te testen. Vlak voor rust sloeg Ajax opnieuw toe, ditmaal op fraaie wijze. Godts slalomde door de verdediging van NAC en rondde zelf af met een doelpunt dat deed denken aan een klassieke actie van Zlatan Ibrahimovic.

Na rust probeerde NAC terug in de wedstrijd te komen. Raul Paula kreeg een grote kans, maar stuitte op Paes. De ploeg van Carl Hoefkens zette Ajax onder druk, dat moeite had om het niveau vast te houden. Pogingen van onder anderen Kamal Sowah leverden echter geen doelpunt op.

Ajax bleef zelf ook gevaarlijk in de omschakeling, maar een tweede treffer van Godts werd voorkomen. In de slotfase was André Ayew nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn inzet ging naast.

Ondanks het matige spel hield Ajax stand en pakte het drie belangrijke punten. Met 54 punten blijft de ploeg in de race voor een Champions League-ticket, in afwachting van de resultaten op de andere velden.

Óscar García

Ajax mist zes spelers tegen NAC Breda: "Maar hij is weer begonnen"

Mika Godts bij de spelersbus

'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Laatste nieuws

Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts

Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"

Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"

El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"

Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"

Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"

Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"
