Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts

Ajax heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Óscar García won met 0-2 op bezoek bij NAC Breda, al was het spel niet overtuigend. Hoogtepunt van de avond was de schitterende treffer van Mika Godts.

Bij Ajax keerde Youri Regeer na blessureleed direct terug in de basis. Samen met Jorthy Mokio en Oscar Gloukh vormde hij het middenveld. NAC begon brutaal en zocht de aanval, maar gaf daardoor ook ruimte weg. Na een fase met kleine kansen over en weer viel de openingstreffer na twintig minuten. Gloukh profiteerde van voorbereidend werk van Steven Berghuis en Godts en tekende voor de 0-1.

De thuisploeg had daarna veel balbezit, maar wist doelman Maarten Paes nauwelijks te testen. Vlak voor rust sloeg Ajax opnieuw toe, ditmaal op fraaie wijze. Godts slalomde door de verdediging van NAC en rondde zelf af met een doelpunt dat deed denken aan een klassieke actie van Zlatan Ibrahimovic.