Ajax-winteraanwinst hard aangepakt: "Dat kán gewoon niet"

De winteraanwinst van Ajax trok na afloop de teamgeest van de ploeg van Fred Grim in twijfel. "Ik zou die keeper meteen terugsturen", reageert een felle Van der Vaart in Rondo van Ziggo Sport. "Hij komt er net bij, en hij moet het allemaal maar bewijzen. Die gaat dan zeggen dat ze geen team zijn, dat vind ik zo makkelijk. Hij houdt een bal tegen, rent de zestien uit en scheldt iedereen verrot. Ik heb daar helemaal niks mee."

Ook Ten Cate vindt de uitspraken van de doelman erg ongepast. "Sommige dingen kun je niet zeggen, zo kort na een wedstrijd. Zeker niet als de trainer onder druk staat, als het slecht gaat en je net nieuw bent", oordeelt de oefenmeester. "Dat kán gewoon niet."